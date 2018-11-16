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Anne adaylarının bulantı derdine karşı tavsiyeler

Hamilelik döneminde anne adaylarının yaşam kalitelerini düşüren bulantıya karşı bazı tavsiyelerimiz olacak...

16 Kasım 2018 Cuma 14:16
Anne adaylarının bulantı derdine karşı tavsiyeler

Bulantı oldukça yaygın bir şikayet olduğu için sıklıkla hekimler, pek önemsenmez. Bazen de anne adayları, tedavide kullanılan ilaçların güvenirliğinden endişe duyduklarından, tedaviyi reddeder. Oysa bulantı ve kusmalar başladıktan sonra belirtileri kontrol etmek güçleşir. Erken dönemde uygulanan tedavi daha ciddi komplikasyonların ortaya çıkışını (hastanede yatmak gibi) önleyebilir. Hafif olgularda diyet ve yaşam tarzını değiştirerek çözüm bulmak mümkündür.

NE YAPMALISINIZ?

Uzman hekimler “Küçük miktarlarda sık sık beslenin, yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durun. 2 saatte bir küçük öğünlerle beslenmeye çalışın, böylece asla aç kalmazsınız. Son küçük öğün gece yatmadan olmalı ki sabah uyandığınızda mideniz bulanmasın. Yiyecekleri yavaş ve iyi çiğneyin. Kuru ve soğuk gıdalar tüketin.Sıvı tüketimi öğün aralarında olsun. Limonata bulantınızı azaltacaktır. Kafeinli, çay, kahve, kola gibi içeceklerden uzak durun. Kokulardan uzak durun, mümkünse yemek yapmayın” diyor.

KIZARMIŞ, YAĞLI YİYECEKLER YEMEYİN

Yemek sonrası uzanırsanız, başınız yüksek olsun. Bulantı ve kusmayı provoke edecek güçlü kokulardan, sıcaktan ve gürültüden uzak durun. Dışarı çıkın ve temiz hava alın. Sıvı kaybını, B vitamini takviyesi ve elektrolit dengesini düzeltin. Zencefilin olumlu etkisi vardır, deneyebilirsiniz. Elektrik uyarılı bileklikler ve akupunkturun falan etkinliği şüphelidir. B6 vitamini yıllardır tedavide kullanılmaktadır.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:16
  1. hamilelik bulantıları
  2. gebelik bulantıları

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