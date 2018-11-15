Anne adayı ayak sağlığına dikkat etmeli



En sık görülen ayak problemi ise, topuk dikeni, ödem ve düz taban olarak sıralanabilir ve genellikle ayak kavisinde şiddetli ağrıya yol açar. İltihaplanmalar sıkça görülür. Ödem ayaklarda şişmeye sebep olur. Aslında vücutta bulunan su miktarı hamilelik öncesi döneme göre aynıdır ama bu su yer değiştirir ve yoğunlukla ayaklarda toplanır.

Anne adayının yükünü 9 ay ayakları çekiyor

Ayak sağlığı uzmanı Nergis Pehlivan "Gebelik döneminde topuk ağrısı ve taban ağrısı en sık görülen ayak sorunlarındandır. Kilo artışından dolayı bacakta kramp ve varis sorunları da yaşanabilmektedir. Alacağınız bazı küçük önemler ile gebelik sürecini ağrısız atlatabilirsiniz" diyor.

Gebelik döneminde ayaklar her zamankinden daha fazla bakıma ihtiyaç duymaktadır. Hamilelik kadın bedeninde birçok değişikliğe sebep olur. Pek çok kadın hamilelik döneminde benzer sorunlarla karşılaşmaktadır.

Önemsenmeyen ayak ağrısı

Bunlardan biri; önemsenmeyen, ayak ağrısıdır. Bu süreçte doğal olarak meydana gelen kilo artışını yürüyüş değişikliğine sebep olur ve gebenin ayakta duruş pozisyonu değişmektedir. Farklı pozisyonlar normalden fazla ağırlık ve basınç oluşturduğu için diz ve ayak problemlerinin baş göstermesiyle sonuçlanır.

Topuk ağrısı ve taban ağrısı en sık görülen ayak sorunlarındandır. Kilo artışından dolayı bacakta kramp ve varis sorunları da yaşanabilmektedir. Beraberinde nasır ve batık tırnakta da görülmektedir.

Bundan dolayı, hamilelik dönemi olan bu dokuz ayın daha rahat bir dönem olarak geçmesini sağlamak için hamilelikte ayak bakımı ve sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinilmelidir.

Yapmanız Gerekenler

Rahat ayakkabı giyinin. Ayağınıza destek verecek, tabanı esnek ve süspansiyonlu modeller seçin.

Oturduğunuzda ayaklarınızı her zaman kaldırın. Ayaktayken sabit kalmayın, hareket halinde olun.

Ayak numaranıza uygun ayakkabı seçin. Sivri burunlu, topuklu ayakkabılar ayaklarınızı sıkıştıracak, kan dolaşımınızı etkileyecektir. Parmaklarınızı sıkıştırıp nasır ve batık tırnağa da yol açabilir.

Hamilelik süresince ayaklarınız büyüyebilir; şişer ve taban çökerse uzar ve genişler.. Bunu göz önünde bulundurarak ayakkabılarınızı aldığınızda ayaklarınızı ölçtürün veya en rahatını alın.

Ancak "Rahat olacağım" diye büyük ayakkabı almayın! Ayaklarınız büyük ayakkabının içinde yüzer ve daha farklı sorunlar ortaya çıkabilir.

Tabanlık giyin, ayak ağrılarınızı azaltır.

Dikişsiz çoraplar giyin. Ayak şişken deri hassaslaşabilir, bu da nasıra sebep olabilir.

Çoraplarınızın lastiklerinin gevşek olmasına dikkat edin, lastikler kan dolaşımınızı etkiler.

Her gece ayaklarınızı derin nemlendirici krem ile masaj yapın.