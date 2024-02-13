Anma toplantısını iptal ettiren kriz: Baykallar birbirine girdi

CHP’nin eski Genel Başkanlarından Deniz Baykal, birinci ölüm yıldönümünde 11 Şubat 2024 tarihinde mezarı başında anıldı. Baykal’ın Mustafa Özyürek, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş gibi eski kurmayları ve sevenleri bir de Baykal’ı anmak için kapalı salon toplantısı düzenlemek istedi. Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılması planlanan anma töreni için önce Baykal’ın kızı Aslı Baykal arandı, “Babanız Deniz Baykal’ı anma toplantısında sizleri de aramızda görmek istiyoruz” denildi.

Ancak Aslı Baykal, “Ataç Baykal varsa ben o törene katılmam” şeklinde bir yanıt verdi. Aslı Baykal ayrıca CHP tarafından Devlet Mezarlığı’nda organize edilen anma törenine de kardeşi Ataç Baykal katıldığı için gelmedi.

Aslı Baykal, Baykal’ın eski kurmayları tarafından Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılması planlanan törene katılması için ikna edilmeye çalışıldı, bizzat evine gidilerek görüşüldü ancak bütün ısrarlara rağmen, “Ataç varsa ben yokum” dedi.

İki kardeş arasında Halktv’nin satışı ve Baykal’ın hastalığı süresince Aslı Baykal’ın kimseyi yanına yaklaştırmaması gibi konularda görüş ayrılığı olduğu biliniyor.

Bir başka dikkat çeken nokta ise, CHP Genel Merkezi’nin de Baykal’ı anma amacıyla yapılması planlanan kapalı salon toplantısına sıcak bakmaması oldu. Odatv'nin haberine göre, Aslı Baykal’ın tutumu ve CHP Genel Merkezi’nin isteksizliği de eklenince Baykal’ı anma toplantısı yapılamadı.

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