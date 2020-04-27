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Korona Virüs

Anlaştılar! Çin, şimdi de Suudi Arabistan'ı kazıklayacak

Suudi Arabistan, Çin'den 995 milyon riyallik (265,3 milyon dolar) tıbbi malzeme alınacağını duyurdu. Öte yandan Çin'in test kiti ve maskeleri tartışma konusu olmuştu.

2020-04-27 00:07:00 -
Anlaştılar! Çin, şimdi de Suudi Arabistan'ı kazıklayacak

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında Riyad ve Pekin yönetimleri arasında 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme sözleşmesi imzalandı.

9 milyon test kiti ve 6 laboratuvar

Sözleşme kapsamında Çin'in Suudi Arabistan'a 9 milyon test kitinin yanı sıra diğer tıbbi malzemeleri göndereceği, 6 laboratuvar inşa edeceği, bunlardan birinin günlük 10 bin test yapma kapasitesine sahip mobil laboratuvar olacağı ifade edildi.

500 kişilik uzman ekip

Sözleşmeyle ayrıca, söz konusu testleri yapmak üzere 500 kişilik uzman ve teknisyen ekibin gönderileceği, Suudi Arabistanlı sağlık çalışanlarının bu konuda eğitileceği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Riyad yönetiminin daha önce ABD, İsviçre ve Güney Kore'den de test kiti satın aldığı, test sayısının 14,5 milyona ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Çin'in test kitleri tartışma konusu olmuştu

İngiltere Çin'den ithal ettikleri tanı kitlerinin koronavirüs ihtiva ettikleri açıklandı. Avustralya da Çin'den ithal edilen yaklaşık 800 bin adet virüslü ve kusurlu maskeye el koymuştu.

Çekya ve İspanya ise, Çin’den alınan hızlı Covid-19 tanı testlerinin, pozitif vakaları tutarlı bir şekilde tespit edemediğini ve bunları üreticiye iade edeceğini duyurmuştu.

Hollanda da, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Çin’den ithal ettiği yüz binlerce maskenin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar vermişti.

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