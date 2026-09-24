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Anlaştılar! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri döndü!

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Anlaştılar! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri döndü!

Uğur Uçar ile bu sabah yollarını ayıran Çorum FK, deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile masaya oturdu. Çorum temsilcisi Avcı ile anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına başlayan Çorum FK, sürpriz bir isimle masaya oturdu. Son olarak Trabzonspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın, Çorum FK’nın  teklifine sıcak baktığı ve kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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