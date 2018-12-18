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Anlaşmaya vardılar! Bundan sonra otomobiller...

Avrupa Birliği ülkeleri emisyon salınımın 2030’a kadar belirli düzeye düşürülmesi noktasında anlaşmaya vardı.

18 Aralık 2018 Salı 06:26
Anlaşmaya vardılar! Bundan sonra otomobiller...

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP), yeni otomobillerin karbondioksit emisyon salınımlarının 2030 yılına kadar yüzde 37,5 azaltılması konusunda anlaştı.

AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, Twitter hesabından, AB Konseyi ve AP arasında otomobillerin emisyon salınımlarını düşürmeye yönelik müzakereler sonucunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Canete, "Emisyon salınımlarını 2030 yılına kadar otomobillerde yüzde 37,5 ve kamyonetlerde yüzde 31 azaltacak bir anlaşmaya vardık." mesajını paylaştı.

Emisyon salınımının düşürülmesi konusunda AP kesinti oranının yüzde 40 olmasını talep ediyordu. Avrupa otomobil sektörü ise yüksek oranda emisyon kesintisinin sektör yapısına uygun olmadığını ve yüksek hedeflerin yakalanamayacağını savunuyordu.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 06:26
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