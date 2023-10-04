  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin itirafı

ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

'Gıybet' üzerine muazzam bir kıssa! Okçular tepesini terk eden sahabeler kimlerdi?

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Hatay'daki konteynerda depremzedeleri elektrik çarptı! İddia Türkiye gündeminde: Yine yalan çıktı

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!
Aktüel Anlaşmada 3’te 2 kalkıyor salt çoğunluk yetecek
Aktüel

Anlaşmada 3’te 2 kalkıyor salt çoğunluk yetecek

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:49:00 -
Anlaşmada 3’te 2 kalkıyor salt çoğunluk yetecek

AK Parti tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması ve beklenen deprem öncesi bir an önce çalışmaların tamamlanması için hazırlanan kanun teklifi bu hafta Meclis’e geliyor. Kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanan teklifte, kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilmesi ve Tebligat Kanunu’ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemeler de yer alıyor.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Bir fazlası yetecek

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23