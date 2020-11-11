Anlaşma taslağı onaylandı! Putin'e sunacaklar

Rusya, Sudan'da lojistik üssü kurmaya hazırlanıyor. Rus Donanması'nın Sudan'daki lojistik üssünün kıyı, deniz ve demirleme alanlarını kapsaması bekleniyor.

Hükümetin bildirdiğine göre; Rusya Başbakanı Mikhail Misuştin'in, Sudan'da bir deniz lojistik üssü kurulması konulu bir anlaşma taslağını onayladığı ve belgenin imzalanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir teklif sunma talimatını verdiği belirtildi.

Rusya ve Sudan arasında deniz lojistik tesisine ilişkin taslak anlaşma Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sunuldu, Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay, Başsavcılık ve Rusya Soruşturma Komitesince onaylandı ve ön karar Sudan tarafından kabul edildi.

Taslakta, Rus Donanması'nın Sudan'daki lojistik tesisi için, "bölgede barış ve istikrarı koruma hedeflerini karşılıyor, savunma amaçlıdır ve diğer ülkelere yönelik değildir." denildi.

Lojistik üssünün onarımları yapmak, malzemeleri yenilemek ve Rus donanma gemilerinin mürettebatlarının dinlenmeleri için kullanılabileceği düşünülüyor.

Taslak anlaşmada "Sudan tarafı, Rusya tarafının yetkili makamıyla yapılan anlaşma üzerine demirleme sahasını kullanma hakkına sahiptir" denilirken "nükleer ve çevresel güvenlik normlarına uymak şartıyla nükleer sevk sistemli askeri gemiler" de dahil olmak üzere, deniz lojistik üssünde en fazla dört savaş gemisinin kalabileceği bildiriliyor.

Kaynak: star.com.tr