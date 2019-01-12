0553 313 94 23

Anlaşma tamam! Ukrayna, Türkiye'den İHA alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye’den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:35
Anlaşma tamam! Ukrayna, Türkiye'den İHA alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için satın alma anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

6 İHA 1 yıl içinde teslim edilecek

Alınan bilgiye göre, Baykar, anlaşma kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 İHA üretecek ve 1 yıl içinde araçlar teslim edecek. Araçlarla birlikte 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

Bayraktar TB2'nin, Ukrayna yolculuğu 3 yıllık bir süreye yayılıyor. Bu süre içinde Ukraynalı heyetle,r Bayraktar TB2 ile yapılan testlere katıldı. İHA'nın uçuş ve yer testlerindeki performansı, muharebe sahasındaki başarısı, Ukrayna'nın kararının şekillenmesinde belirleyici oldu.

75 Bayraktar'ın gözü Türkiye üzerinde

Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel başarılarıyla, Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle, dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Silahlı Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev gerçekleştirebiliyor.

Fırat Kalkanı ve son Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, 80 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bayraktar TB2, son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin envanterindeki Bayraktar TB2 sayısı, kısa sürede 75'e ulaştı. Gelecek dönemde güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu sayı artacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:17
  1. Ukrayna
  2. Türkiye'den İHA alıyor
  3. poroşenko
  4. türkiye
  5. iha
  6. bayraktar
  7. Bayraktar TB2
  8. İHA sistemi
  9. Bayraktar TB2 İHA Sistemi
  10. Bayraktar TB2 İHA
  11. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
  12. Baykar
  13. İnsansız Hava Aracı (İHA)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Bayburt ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    1. AK Parti Bayburt ilçe belediye başkan..
    2. Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan ziyaretler
    4. Bongo'nun Gabon'a döneceği iddiası
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    7. "Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. Anlaşma tamam! Ukrayna, Türkiye'den..
    10. Samsun'da doktorun darbedildiği iddiası
    11. Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
    12. Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine..
    13. Arsenal, West Ham United'a kaybetti
    14. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    15. Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri..
    16. Muhterem Nur'un "Gömlek ve yüzük..
    17. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye..
    18. Hakkari'de teröristlerin kış..
    19. Hackerlar, 11 Eylül saldırılarına dair..
    20. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi