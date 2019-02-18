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Anlaşma tamam! Suudi Arabistan Kalaşnikof üretecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretilmesiyle ilgili anlaşmanın, bu ay sonuna kadar imzalanacağını açıkladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:13
Anlaşma tamam! Suudi Arabistan Kalaşnikof üretecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretilmesi için müzakerelerin sürdüğünü belirten Çemezov, “Suudi Arabistan’la ilgili anlaşma ay sonuna kadar imzalanacak. Suudiler üretimde yüzde 90’a kadar yerelleştirme istiyor, biz ise bunun daha az olmasını istiyoruz.” dedi.

Venezuela’da kalaşnikof fabrikasının inşaatına ise devam edildiğine işaret eden Çemezov, “Fabrikanın inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Venezuela ile anlaşmamızın bir kısmı krediyle bir kısmı ise nakitle yapıldı.” diye konuştu.

Rosteh’ten bir süre önce yapılan açıklamada, Orta Doğu bölgesinin yanı sıra Brezilya ile de iş birliği alanlarının istişare edildiği bildirilmişti.

Mihail Kalaşnikof tarafından 1947’de tasarlanan kalaşnikof, dünyanın en yaygın hafif silahı olarak tanınıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:13
  1. Suudi Arabistan
  2. Kalaşnikof

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu39 dk önce
    Silah üretecek bedava teröre verecek bunlar amerikanın silahlarını nasıl kullanacağını bilmiyor şimdi silah üretimi yapacaklarmı lime kullanaca Gavurlaramı yoksa İsraile mı Arabistanın anasını ağlatırlar kime karşı kulanacak İslamlardan başka kim kullanacaktır,,Vesselam,,

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