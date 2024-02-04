Anlaşma tamam! İşte Galaxy S25'in yeni işlemcisi

Samsung, amiral gemisi modellerde hangi işlemciyle devam edeceğine karar verdi. Firma hali hazırda kendi işlemcileri ve Qualcomm Snapdragon 8 serisine yer veriyor. Geçen sene Galaxy S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemci yer alıyordu. Bu sene ise Galaxy S24 Snapdragon 8 Gen 3 ile gelirken S24 Plus ve Ultra modellerinde bazı ülkelerde Exynos işlemci yer aldı. Peki ama Samsung, Galaxy S25 işlemcisi için hangi firmayla anlaşma imzaladı.

Qualcomm ile Samsung, yıllardır sorunsuz ilerleyen bir ilişkiye sahip. Diğer akıllı telefon marklarının aksine Samsung, S serisi amiral gemisi telefonlarında MediaTek, ya da bir dönem pazarda güçlü olan Nvidia Tegra işlemcilere yer vermedi. Bu anlamda Qualcomm ile Samsung arasında bu uzun süreli beraberlik devam edecek. Ancak yeni anlaşmanın ne kadar süreli olduğu henüz ortaya çıkmadı.

Ancak Samsung, kendi Exynos işlemcilerini de geliştirmekten geri durmayacak. Bu anlamda Qualcomm ve Samsung, amiral gemisi S ve Z serisi gibi modellerde Qualcomm kullanmaya devam edecek. Kısacası henüz netleşmiş olmasa da Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi Galaxy S25 işlemcisi olarak karşımıza çıkacak.

Bildiğiniz gibi mobil işlemci piyasasında son dönemde MediaTek, Dimensity 9 serisi ile önemli bir ivme kazandı. Özellikle Dimensity 9300, performans açısından bir çok rakibini geride bırakmayı başardı. Buna rağmen halen Dimensity 9300 kullanan amiral gemisi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Samsung ise MediaTek işlemcileri genel olarak orta ve giriş seviyesi telefonlarında tercih ediyor. Bu anlaşma yenilene kadar iddialar Samsung’un Galaxy S25 işlemcisi için MediaTek ile anlaşma ihtimali de olduğu yönündeydi. Ancak Qualcomm’un Android üreticileriyle uzun yıllara dayanan ilişkileri bu ihtimali suya düşürmüş görünüyor.

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Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinde tıpkı MediaTek Dimensity 9300 gibi sadece performans çekirdeği kullanacağı sızıntısı da önemli detaylar arasında. Böylece hem Qualcomm hem de MediaTek, Apple’ın yıllardır uyguladığı düşük güç tüketimi sağlayan çekirdek kullanmama stratejisini benimsemiş olacak. Bu stratejinin de özelikle mobil işlemcilerin tekli çekirdek performanslarını da yukarı çekmesi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete