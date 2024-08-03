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Spor Anlaşma tamam! Eyüpspor'un adı değişti
Spor

Anlaşma tamam! Eyüpspor'un adı değişti

Yeniakit Publisher
2024-08-03 09:47:00 -
Anlaşma tamam! Eyüpspor'un adı değişti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, ikas ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Eyüpspor’dan flaş bir hamle geldi.

9 Ağustos’ta başlayacak 2024-2025 sezonuna az bir zaman kala Eflatun Beyazlılar yapılan anlaşma ile ismini değiştirdi.

İKAS EYÜPSPOR

İkas ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Eyüpspor’un adı bundan böyle İkas Eyüpspor olacak.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız “Yönetime geldiğimiz günden itibaren Eyüpspor için her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu çabayla, Eyüpspor’umuz tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek. Kulübümüzü daha da ileri taşıma isteğimiz her geçen gün artarak sürüyor. E-ticaret sektörünün öncülerinden ikas ile gerçekleştirdiğimiz isim sponsorluğu anlaşması da bu isteğin en somut çıktılarından biri” dedi.

ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu ise “ikas olarak, Eyüpspor’un isim sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz. Söz konusu ortaklık, bizim için bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor” sözlerini sarf etti.
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