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Ekonomi Anlaşma sağlandı! Türkiye ile dost ülke arasında imzalar atıldı
Ekonomi

Anlaşma sağlandı! Türkiye ile dost ülke arasında imzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 20:46:00 -
Anlaşma sağlandı! Türkiye ile dost ülke arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Özbekistan arasında 7. Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Kuçkarov'un başkanlığında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Kuçkarov'un huzurunda, komisyon kapsamında ayrıca şu anlaşmalar imza altına alındı:
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Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrillo İnoyatov, Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanı Behzad Musayev de hazır bulundu.

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