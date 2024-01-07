Anlaşma sağlandı! Taraftara müjdeli haber
Beşiktaş'a yaz transfer döneminde transfer edilen ancak performansı ile tam bir hayal kırıklığı yaşatan Jean Onana, Fransız ekibi Marsilya'ya kiralanıyor.
Beşiktaş'a yaz transfer döneminde transfer edilen ancak performansı ile tam bir hayal kırıklığı yaşatan Jean Onana, talkımdan ayrılıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Fransız ekibi Marsilya, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş ile kiralama konusunda el sıkıştı.
Anlaşmaya göre 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Fransız ekibinde olacak.
Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı Onana, siyah beyazlı formayla 8 maça çıktı.