Anlaşma sağlandı! O ülke Türkiye'den İHA satın alacak

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Türkiye ile Ukrayna'nın kurduğu askeri-teknik işbirliği ortak komisyonunun Ankara’daki oturumunun sonunda Ukraynalı ve Türk yetkililerin Ukrayna’ya insansız hava araçlarının (İHA) tedariki ve ortak işletmenin açılması konusunda memorandum imzaladıklarını duyurdu.

Konseyin basın dairesinden yapılan açıklamada, "Komisyonun çalışmaları sonucunda taraflar, Ukrayna'ya İHA tedariki ve ortak işletmenin açılması konusunda memorandum imzaladı" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE, UKRAYNA HAVA KUVVETLERİNİN GÖZBEBEĞİ 'AN-178' ALACAK

Açıklamada ayrıca Türk yetkililerin Ankara'nın Ukrayna'dan An-178 uçakları satın almak istediğini teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamaya göre taraflar, askeri-teknik alandaki ortak projelerin uygulama durumunu ve özellikle Aselsan şirketinin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için iletişim araçları tedarik kontratının uygulanmasını analiz etti.

Taraflar, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na iletişim alanında ileri teknolojilerin ve ilgili programların teslimi için anlaştı ve ilgili dengeleme (off-set) anlaşmasını imzaladı.

ORTAK TASARIM BÜROSU KURULACAK

Bunun yanın sıra tank, uzay ve uçak yapım sanayii alanındaki projelerin uygulaması ele alındı, taraflar insansız silah sistemleri alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, zırhlı araçlar için yeni motor numunelerinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir tasarım bürosunun kurulması konularında anlaşmaya vardı.

(Yeni Şafak)