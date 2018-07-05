THY - İmaj
0553 313 94 23

Anlaşma sağlandı! O ülke Türkiye'den İHA satın alacak

Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan Savunma Sanayi İş Birliği toplantısı sonucu Ukrayna'ya İHA tedarik edilecek ve ortak üretim tesisi kurulacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:36
Anlaşma sağlandı! O ülke Türkiye'den İHA satın alacak

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Türkiye ile Ukrayna'nın kurduğu askeri-teknik işbirliği ortak komisyonunun Ankara’daki oturumunun sonunda Ukraynalı ve Türk yetkililerin Ukrayna’ya insansız hava araçlarının (İHA) tedariki ve ortak işletmenin açılması konusunda memorandum imzaladıklarını duyurdu.

Konseyin basın dairesinden yapılan açıklamada, "Komisyonun çalışmaları sonucunda taraflar, Ukrayna'ya İHA tedariki ve ortak işletmenin açılması konusunda memorandum imzaladı" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE, UKRAYNA HAVA KUVVETLERİNİN GÖZBEBEĞİ 'AN-178' ALACAK

Açıklamada ayrıca Türk yetkililerin Ankara'nın Ukrayna'dan An-178 uçakları satın almak istediğini teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamaya göre taraflar, askeri-teknik alandaki ortak projelerin uygulama durumunu ve özellikle Aselsan şirketinin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için iletişim araçları tedarik kontratının uygulanmasını analiz etti.

Taraflar, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na iletişim alanında ileri teknolojilerin ve ilgili programların teslimi için anlaştı ve ilgili dengeleme (off-set) anlaşmasını imzaladı.

ORTAK TASARIM BÜROSU KURULACAK

Bunun yanın sıra tank, uzay ve uçak yapım sanayii alanındaki projelerin uygulaması ele alındı, taraflar insansız silah sistemleri alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, zırhlı araçlar için yeni motor numunelerinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir tasarım bürosunun kurulması konularında anlaşmaya vardı.

 

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:36
  1. Ankara
  2. Ukrayna
  3. İnsansız hava araçları
  4. İHA
  5. AN-178

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli isim duyurdu! ''Ronaldo, Juventus'a imzayı attı''
    1. Tecrübeli isim duyurdu! ''Ronaldo,..
    2. Yunanistan'dan bir darbeci için daha..
    3. MHP'den gündemi sarsacak 'İDAM' çıkışı!
    4. Galatasaray'dan yılın bombası Vincent..
    5. Münbiç'te patlama! Ölü ve yaralılar var
    6. Mahkemeden skandal karar: Gezi barışçıl
    7. Bomba iddia! Ronaldo yeni takımı ile..
    8. Cüneyt Çakır, adım adım Dünya Kupası..
    9. İdam gelecek mi? Son dakika idam..
    10. CHP'de kritik saatler! Toplantı başladı
    11. Flaş! Yanlışlıkla babasını öldürdü!
    12. Katiller hâlâ aramızda
    13. Ömrü bitti! O kanal sonunda kapanıyor
    14. OHAL ne zaman kalkacak? Başbakan..
    15. OHAL'in kalkacağı gün belli oldu
    16. Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası..
    17. MTV’DE 2. taksit ödemeleri başladı
    18. Bakan Canikli duyurdu: İhaleyi biz..
    19. '28 Şubat'cılar dış güçlerin maşası
    20. Yeni kabinenin açıklanacağı tarih..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...