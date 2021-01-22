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Spor Anlaşma sağlandı! Galatasaray için yola çıktı
Spor

Anlaşma sağlandı! Galatasaray için yola çıktı

Galatasaray, Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek Halil Dervişoğlu’nu renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:48:00 -
Anlaşma sağlandı! Galatasaray için yola çıktı

Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçını da Türk Telekom Stadı’nda izleyen Halil’in babası Muzaffer Dervişoğlu ile dün masaya oturdu ve anlaşma sağlandı. Halil’in de bugün 18:00'da Hollanda’dan gelmesi bekleniyor.

Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.

Twente'de forma şansı bulamayan oyuncu, Hollanda ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford'a geri döndü. Bu sezon Brentford ile 2 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

Kaynak: Sporx

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