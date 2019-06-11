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Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık para ödeyecek

G20 ülkeleri, Facebook, Google, Amazon, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin yüklü miktarlarda para kazandıkları ülkelerde, vergi yükümlülüklerini azaltmak için kullandıkları yasal boşlukları kapatmak amacıyla ‘küresel ortak kurallar’ konusunda anlaşma sağladı.

11 Haziran 2019 Salı 13:58
Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık para ödeyecek

G20 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Japonya’nın Fukuoka kentinde buluşan G20 maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin katıldığı iki günlük toplantının ardından 14 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

Adil, sürdürülebilir ve modern bir uluslararası vergi sistemi için G20’de iş birliğine devam edileceğine işaret edilen bildirgede, büyümeyi teşvik edici vergi politikalarını geliştirmek için uluslararası iş birliğinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.  Bildirgede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD)‘küresel otomatik bilgi paylaşımı sistemi’ ve çok uluslu şirketlerin, sınır ötesi işlemlerde vergi düzenlemelerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ‘Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Eylem Planı’nda yaptığı çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, ‘2020’ye kadar ortak bir çözüme yönelik çabaların iki katına çıkarılacağına’ işaret edildi. G20 maliye bakanları sonuç bildirgesinde, “Dijitalleşmenin neden olduğu vergi sorunlarının ele alınmasına ilişkin son gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve iki prensipli bir yaklaşımı olan bu iddialı programı destekliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ofisi olmasa bile vergi verecekler

G20 bildirgesinde, vergide yaşanan yasal boşlukları dolduracak düzenlemeler iki ana prensip üzerine kuruluyor. Birincisi, bir şirketin, şirket o ülkede ofisi bulundurmuyor olsa bile, ürün ve hizmet sağladığı bu ülkedeki vergilendirme hakkını bölüştürmek üzerine kurulu. Eğer şirketler, gelirlerini düşük vergilerin olduğu off-shore vergi cennetlerine kaydırırsa, ikinci prensip olarak, küresel ortak vergi uygulaması getirilecek.     

OECD, 2012’den beri çalışıyor

Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor. OECD, MAKA Eylem Planı üzerinde 2012 yılından beri çalışıyor. Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin karlarını, ‘vergi cennetlerine’ kaydırmasının önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor. Yasal zeminle birlikte, İrlanda gibi ülkelerin çok düşük kurumlar vergisi teşvikleriyle doğrudan yabancı yatırım çekmesi de zorlaşacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:58
  1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
  2. G20 bildirgesi
  3. MAKA Eylem Planı
  4. G20 ülkeleri
  5. teknoloji devleri
  6. google
  7. apple
  8. amazon
  9. facebook
  10. vergi sistemi

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