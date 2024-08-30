Anlaşma çok yakın! Mesut Özil'in yeni görevi belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, eski futbolcu Mesut Özil'e altyapısını emanet etmeye hazırlanıyor. Kulübün asbaşkanı Ünal Memiç, Özil'in inşa edilecek altyapı tesisi ve sporcu otelinin sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı.

ALTYAPIDA MESUT ÖZİL DÖNEMİ

Ünal Memiç, Mesut Özil ile yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu ve protokollerin imzalanmasının ardından altyapı tesisi ve sporcu oteli için çalışmaların başlayacağını belirtti. Bu tesis, İstanbul dışından gelen takımların konaklayabileceği ve idman yapabileceği bir alan da sağlayacak.

Yeni sezonu AA muhabirine değerlendiren Memiç, "Altyapı ile ilgili çok güzel bir gelişme oldu. Biz yönetime geldiğimizde başkanımıza bir telefon geldi. Mesut Özil bize tahsis edilen araziyi kullanıp altyapı tesisi kurmayı teklif etti. Tabii, Mesut Özil ile yaptığımız toplantıda biz de şunu istedik. Sana burada bir yer tahsis etmektense gel altyapıyı sana verelim. 19 yaş altını tamamen sen organize et ve sen çalıştır. Bu teklif onun da hoşuna gitti, yani bizden bağımsız araziyi kullanmak yerine bizimle entegre olması onun da hoşuna gitti. Çünkü yetiştirdiği futbolcuları biz oynatabileceğiz ve pazarlamasını yapabileceğiz. Kendisi de 'Biz yetiştirelim, siz oynatın. Siz kazanın. Bizim maddi bir beklentimiz yok.' diye ekledi." dedi.

Mesut Özil ile yaptıkları görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Memiç, "Görüşmeler, 2 aydır devam ediyor, protokoller imzaladıktan sonra aksiyon alınacak. Mesut Özil, hem altyapı tesisi hem sahalarla buraya çok ciddi bir yatırım yapacak. Akabinde bizim de ondan bir isteğimiz oldu. Bir de futbolcu oteli istiyoruz. Bir dahaki sezona her şey yetişmiş olur. İstanbul'a deplasmana gelecek takımlara da biz burada önünde idman sahası vererek ağırlamak istiyoruz. Ümraniyespor'a ekonomik bir girdi sağlamanın peşindeyiz. İstanbul dışından gelecek takımların konaklayacağı ve idman yapabilecekleri saha da bulunan bir sporcu oteli gibi düşünülebilir." diye konuştu.