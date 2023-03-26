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Spor Anlamlı maçta Galatasaray kazandı
Spor

Anlamlı maçta Galatasaray kazandı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 21:11:00 -
Anlamlı maçta Galatasaray kazandı

Galatasaray, dostluk maçında karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi.

Galatasaray, dostluk maçında karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü ile Azerbaycan'da karşı karşıya geldi.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19:00'da başladı. Galatasaray karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Mücadelede Galatasaray'ın gollerini; 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 86. dakikada Mauro Icardi atarken Karabağ'ın golünü 19. dakikada Redon Xhixha kaydetti.

Bu karşılaşmada elde edilen tüm gelirler depremzedelere bağışlandı.

Tribünler doldu taştı

Depremzedeler için organize edilen bu anlamlı maça taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Galasaray ve Karabağ taraftarları maç boyunca takımlarına coşkulu bir şekilde destek olurken tribünlerde kardeşlik görüntüleri yürekleri ısıttı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlham Aliyev maçı takip etti

Bakü'de oynanan Karabağ-Galatasaray hazırlık maçını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva de tribünden takip etti.

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