Anlamlı maçta Galatasaray kazandı
Galatasaray, dostluk maçında karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla yendi.
Galatasaray, dostluk maçında karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü ile Azerbaycan'da karşı karşıya geldi.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19:00'da başladı. Galatasaray karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Mücadelede Galatasaray'ın gollerini; 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 86. dakikada Mauro Icardi atarken Karabağ'ın golünü 19. dakikada Redon Xhixha kaydetti.
Bu karşılaşmada elde edilen tüm gelirler depremzedelere bağışlandı.
Tribünler doldu taştı
Depremzedeler için organize edilen bu anlamlı maça taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Galasaray ve Karabağ taraftarları maç boyunca takımlarına coşkulu bir şekilde destek olurken tribünlerde kardeşlik görüntüleri yürekleri ısıttı.
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İlham Aliyev maçı takip etti
Bakü'de oynanan Karabağ-Galatasaray hazırlık maçını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva de tribünden takip etti.