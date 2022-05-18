Anksiyete Nedir? Anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir? Gelecek kaygısından kurtulmanın 5 yolu!

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde, yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku vardır. Panik atak krizleriyle de kendini gösterebilir. Bu duyulan aşırı endişe, kaygı, panik durumu günlük aktivitelerin süregelmesini sekteye uğratır.

Geleceğinize yön verememek ve hayatınız için kaygılanmak huzursuz zamanlar geçirmenize sebep olabilir. İş hayatınızla ilgili ya da özel hayatınızın gidişatıyla ilgili sürekli kaygılanmak anı yaşamanıza engel olup stresli ve sinirli davranışlarda bulunmanızı tetikleyebilir. Gelecek kaygısıyla baş edebilmek için denemeniz gereken birçok yöntem var.

Gelecek kaygısından kurtulmanın en etkili 5 yolu!

Gelecek için kaygı duymak zaman zaman herkesin yaşadığı bir duygu. Ne olacağını bilememek ve yaşama yön verememek gelecek kaygısı duymanızı da beraberinde getirir. Gelecek kaygısıyla uzman desteği alarak ya da bireysel olarak mücadele edebilirsiniz. Gelecek kaygısıyla daha kolay baş edebilmenizi sağlayacak birkaç tavsiye...

1-KAYGILARINIZI KABULLENİN VE TEMELİNİ ÖĞRENİN

Gelecek kaygısı genellikle üzerindeki stres ve sorumluluklar arttıkça daha baskın hale gelir.

Olumsuz düşünceler ya da çevresel baskılar kaygılarınızın artmasına sebep olabilir. Bu sebeple öncelikle kaygılarınızın temeline odaklanıp daha sonra çözüm yoluna gitmeniz gerekir.

Bazen her şeye yetebilmeniz mümkün olmaz. Bunun için kimin ne dediğini umursamadan kendinizden çok fazla şey beklemeden hareket edebilmek sizi rahatlatabilir. Sizden çok fazla beklentisi olan kişilere de bu durumu alıştırmanız kaygılarınızdan daha kolay kurtulmanızı sağlayabilir.

2- BULUNDUĞUNUZ ZAMANA ODAKLANIN

Kaygıların çoğu hep gelecekle ilgili olur. Geçmişle ilgili ya da bulunduğunuz zaman dilimiyle ilgili kaygılar yaşamazsınız. Bu kadar kaygılı olmanızın nedeni de başınıza gelecek şeyin en kötüsünü düşünmek olabilir.

Kontrolü elde tutma isteği, yüksek beklentiler oluşturmak ve bunları karşılamak için strese girmek gelecek kaygınızı artırır.

Bu nedenle tüm bunları bir kenara bırakıp bulunduğunuz zamana odaklanmanız gerekir. Böylelikle hayatınızın keyifli yönlerini keşfedip mutluluğu yakalayabilirsiniz.

3-BASİT YAŞAMAYA ÇALIŞIN

En iyi ve en keyifli yaşam tarzı basit yaşam tarzıdır. Her zaman daha kusursuz bir yaşam arzulamak geleceğe yönelik kaygılarınızı artırır.

Mükemmeli beklemek doğru değildir. Hayatta her zaman inişler ve çıkışlar vardır. Bunu kabul ederek yola devam etmek daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olabilir.

Hayatınızı zorlaştırmadan isteklerinizi kademi olarak gerçekleştirmeye çalışın. Böylelikle gereksiz kaygıların biraz da olsa önüne geçebilirsiniz.

4-SOSYALLEŞEREK RAHATLAYIN

Geleceğiniz ile ilgili yaşadığınız kaygılar zamanla sizi içe kapanık bir insan haline getirebilir.

Çok fazla kendinizle baş başa kalmaz gelecekle alakalı çok farklı düşünceler üretmenize sebep olabilir. Karamsar ve olumsuz olan bu düşünceler arasında boğulabilirsiniz.

Sosyalleşerek ve arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirerek bu düşüncelerden uzaklaşmaya çalışmalısınız.

Başkalarıyla sohbet edip, fikir alışverişinde bulunmak kendinizi iyi hissettirir. Sosyalleşerek tüm kaygılarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

5-MUTLAKA UZMAN DESTEĞİ ALIN!

Tek başınıza kaygılarınızı çözmenin yöntemleri deneyip başarılı olamadıysanız bir uzmandan destek almak konusunda asla çekinmeyin.

Profesyonel biriyle konuşup düşüncelerinizi paylaştığınızda size daha doğru yollar göstereceklerinden emin olun. Gelecek kaygınızı yenebilmenin belki de en kolay yolu bir uzmandan mutlaka destek almaktan geçiyor olabilir.

Anksiyete Bozuklukları Nelerdir?

Anksiyete bozukluğunun birkaç türü mevcuttur:

Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu: Ortada bir neden olmadan duyulan aşırı endişe ve gerginlik hissiyatı.

Panik Atak: Ani ve yoğun korku, beraberinde panik atakları meydana getirebilir. Bu esnada göğsünüzde ağrı hissedebilir, vücudunuzda ter boşalması yaşayabilir, kalp atışlarınızda hızlanma gözlemleyebilirsiniz. Bazen süreç boğulduğunuzu ya da kalp krizi geçirdiğinizi düşünmenize sebep olacak kadar ağır seyredebilir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Bireysel ilişkilerinizde, başkalarının sizin yaptıklarınızı yargılaması, alay etmesine karşı endişe, stres duyma haline denir.

Belirli Fobiler: Yükseklik korkusu şeklinde kendini gösterebilir. Bu korkuya sahip olan kişiler uçağa binmek ya da yüksek katlı evlerde oturmaktan dolayı endişe duyabilir.

Agorafobi: Kalabalığın içinde, acil bir durum yaşandığında hareket kabiliyetiniz kısıtlı olduğu için korku, endişe duyabilirsiniz.

Ayrılık Kaygısı: Sevdiğiniz kişiler yanınızdan ayrıldığında çok endişe duyuyor ve her an gözünüzün önünde olsun istiyorsanız ayrılık kaygısı problemi yaşıyor olabilirsiniz.

Seçici Dilsizlik: Bazı çocuklar ailesiyle konuşarak iletişim kurabilirken, toplum içinde konuşamamaktadırlar. Bu sosyal kaygıya seçici dilsizlik denmektedir.

Nedenleri

Anksiyete Bozukluklarının Nedenleri Nelerdir?

Anksiyete bozukluklarının nedenleri kesin olarak anlaşılamamıştır. Fakat travmatik olaylar, çeşitli deneyimler, sağlık sorunları, kalıtsal faktörler gibi etmenlerin kaygı bozukluklarını tetikleyebildiği görülmektedir.

Genetik sebeplerden kaynaklı anksiyete bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden akrabalarınız arasında bu rahatsızlığa sahip olan varsa risk altındasınız demektir.

Beyninizde ki korku ve duyguları kontrol eden bölümlerin hatalı bağlanması kaygı bozukluklarına sebebiyet verebilir.

Çevresel yaşadığınız travmalardan (çocuklukta istismar edilme, çok sevdiğiniz birinin ölümü veya saldırıya uğraması gibi) ötürü anksiyete bozukluğu yaşayabilirsiniz.

Kalp, akciğer, tiroid, şeker gibi sağlık sorunları anksiyete bozukluklarına sebebiyet verebilir.

Kullanmış olduğunuz ilaçların bir yan etkisi de kaygı bozukluğu olabilir.

Aile ve akrabalarınız arasında kaygı bozukluğundan muzdarip biri yoksa, çocukken böyle bir şey yok ve yeni yeni ortaya çıkıyorsa, altında tıbbi bir sebep yatıyor olabilir. Hekim tarafından kontrol edilip ona göre yol haritası çizilmelidir.