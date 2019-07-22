Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında hangisini hissediyorsunuz?

Yapılan araştırmalara göre, anksiyete dürtüsünün, aklımızda farklı hisler uyandırması ve bizim bu zihinsel dürtüleri yanlış anlayarak "açlık hissetme" oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle aslında, canınız bir şeyler çektiğinde beyninizdeki sinyaller aracılığıyla bunu istiyor, fakat gerçek açlık hissetmiyorsunuz.

Brezilya'da yapılan araştırmaya göre;

İlk olarak, nüfusun büyük bir kısmı anksiyeteyi azaltmak için yemek yiyor. Bununla birlikte, bu ne bir zihinsel hastalık ne de tekrar eden bir davranış biçimi.

Bazen, tatlı veya tuzlu yiyeceklere karşı bir istek ortaya çıkar çünkü beyinenderfin ve serotonin dozu ile ilgili bir tatmin arayışında olur. Bu kısa süreli bir hazdır.

Bununla birlikte, tanı konulmayan ve kronik anksiyeteden muzdarip olan pek çok kişi vardır. Bu rahatsızlık, özellikle zorlayıcı ve sağlıksız yeme alışkanlıkları ile, yiyecekler yoluyla rahatlatılabilmektedir.

Gerçek açlık ve anksiyete dürtüsüyle ortaya çıkan açlık arasında oldukça büyük bir fark vardır.

Anksiyete ve açlık arasındaki farklar

-Gün içerisinde düşen enerjiye ve yakılan kaloriye göre açlık hissetmek normal açlığın göstergesidir. Çünkü vücut artık gereken enerjiyi tüketmiş, yorgunluk ağır basmaya başlamıştır.

-Açlık yavaş yavaş gelir ve sonunda şiddeti artar. Bir anda olan bir olay değildir.

-Anksiyete, aniden gelen isteklerin sonucunda yediğiniz yemeklerdir. Bu his yeterince uzun sürer ve çok açlık hissedersiniz.

-Açlık, herhangi bir yiyeceğe duyulmadan ve doyma güdüsüyle yemek yeme isteğidir. Fakat aksiyete dürtüsüyle acıktığınızda, herhangi bir yiyecek sizin için haz uyandırır ve devamlı onu istersiniz.

- Anksiyete dürtüsüyle, aç olmadığınız sürede bile açlık hissedebilirsiniz. Hatta, tok olmanıza rağmen, aklınızdaki düşünceler ışığında, yemediğiniz o yiyeceğe istek duyarsınız.

-Stres, suçluluk, sinir ve ağlama da ansiyete dürtüsünü harekete geçirir ve düşünce üzerine yoğunlaşarak acıktığınızı hissedebilirsiniz.

Kısacası, geçek açlık, fizyolojik bir ihtiyaçtır ve herhangi bir yiyecek olduğunda açlık hissedilir. Fakat anksiyete dürtüsüyle aklımızdan geçen açlık, isteklere bağlı hareket etmemizi sağlar. Bu iki farka dikkat ederek birçok hastalık ve problemden uzak durmak mümkün.