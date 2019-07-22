0553 313 94 23

Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında hangisini hissediyorsunuz?

Anksiyeteye bağlı bir açlık hissediyor olabilir misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında hangisini hissediyorsunuz?

Yapılan araştırmalara göre, anksiyete dürtüsünün, aklımızda farklı hisler uyandırması ve bizim bu zihinsel dürtüleri yanlış anlayarak "açlık hissetme" oluştuğu ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle aslında, canınız bir şeyler çektiğinde beyninizdeki sinyaller aracılığıyla bunu istiyor, fakat gerçek açlık hissetmiyorsunuz.

Brezilya'da yapılan araştırmaya göre;

  • İlk olarak, nüfusun büyük bir kısmı anksiyeteyi azaltmak için yemek yiyor. Bununla birlikte, bu ne bir zihinsel hastalık ne de tekrar eden bir davranış biçimi.
  • Bazen, tatlı veya tuzlu yiyeceklere karşı bir istek ortaya çıkar çünkü beyinenderfin ve serotonin dozu ile ilgili bir tatmin arayışında olur. Bu kısa süreli bir hazdır.
  • Bununla birlikte, tanı konulmayan ve kronik anksiyeteden muzdarip olan pek çok kişi vardır. Bu rahatsızlık, özellikle zorlayıcı ve sağlıksız yeme alışkanlıkları ile, yiyecekler yoluyla rahatlatılabilmektedir.

Gerçek açlık ve anksiyete dürtüsüyle ortaya çıkan açlık arasında oldukça büyük bir fark vardır. 

Anksiyete ve açlık arasındaki farklar

Anksiyete mi? Açlık mı? Hangisini hissettiğinizi biliyor musunuz?

-Gün içerisinde düşen enerjiye ve yakılan kaloriye göre açlık hissetmek normal açlığın göstergesidir. Çünkü vücut artık gereken enerjiyi tüketmiş, yorgunluk ağır basmaya başlamıştır.

-Açlık yavaş yavaş gelir ve sonunda şiddeti artar. Bir anda olan bir olay değildir.

-Anksiyete, aniden gelen isteklerin sonucunda yediğiniz yemeklerdir. Bu his yeterince uzun sürer ve çok açlık hissedersiniz.

-Açlık, herhangi bir yiyeceğe duyulmadan ve doyma güdüsüyle yemek yeme isteğidir. Fakat aksiyete dürtüsüyle acıktığınızda, herhangi bir yiyecek sizin için haz uyandırır ve devamlı onu istersiniz.

- Anksiyete dürtüsüyle, aç olmadığınız sürede bile açlık hissedebilirsiniz. Hatta, tok olmanıza rağmen, aklınızdaki düşünceler ışığında, yemediğiniz o yiyeceğe istek duyarsınız.

-Stres, suçluluk, sinir ve ağlama da ansiyete dürtüsünü harekete geçirir ve düşünce üzerine yoğunlaşarak acıktığınızı hissedebilirsiniz.

Kısacası, geçek açlık, fizyolojik bir ihtiyaçtır ve herhangi bir yiyecek olduğunda açlık hissedilir. Fakat anksiyete dürtüsüyle aklımızdan geçen açlık, isteklere bağlı hareket etmemizi sağlar. Bu iki farka dikkat ederek birçok hastalık ve problemden uzak durmak mümkün.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
  1. açlık
  2. tatlı krizleri
  3. tatlı
  4. şekerli yiyecekler
  5. tatlı istekleri
  6. çikolata
  7. çikolata krizleri
  8. gerçek açlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
    1. Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için..
    2. Coğrafi işaret yolundaki kuru..
    3. Saman işçilerinin kavurucu sıcaktaki..
    4. Yunanistan'dan Türkiye ve Başkan..
    5. Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu..
    6. Mezralar huzura kavuştu
    7. Büyükşehir’den Bayraklı mesaisi
    8. Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor
    9. Denize gidemeyenler süs havuzlarında..
    10. Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    11. İHL’lerin başarısı hazımsızlara net..
    12. Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce..
    13. (Özel) Kuş mutfağına yuva yaptı, onu..
    14. Domates üreticisine tat vermedi
    15. Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban..
    16. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    17. İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
    18. (Özel) Hollywood kahramanlarının..
    19. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok..
    20. Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..