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Anksiyete bozukluğu nedir?

Bunatıp dilinde “Anksiyete’ deniyor. Kaygılanma, bunalım, endişe ya da sıkıntı olarak tarif edilebilir. Korkuya yakın bir endişe söz konusudur.

30 Kasım 2018 Cuma 20:25
Anksiyete bozukluğu nedir?

-Anksiyete Bozukluğu Nedir?

-Anksiyete, yani kaygı ve endişe duyguları hemen hemen herkeste görülmesine rağmen, ne zaman ki insanın hayatının dengesini bozar, o zaman anksiyete bozukluğu olarak adlandırılır.

-Anksiyete bozukluğu toplumda ne oranda görülmektedir?

-Toplumda anksiyete bozukluğu görülme oranı % 3.. Hayat boyu rastlanabilme oranı ise % 5 civarındadır.

-Anksiyete bozukluğu kimlerde daha çok görülmektedir?

-Kadınlarda anksiyete bozukluğu erkeklere göre 2 kat daha yaygın görülür. Anksiyete bozukluğu vakalarının yarısından çoğu, çocukluk ve erişkinliğe geçiş döneminde başlar. Ancak yirmili yaşlardan sonra da başlayabilir. Yaşlılarda en çok görülen kaygı bozukluğu anksiyetedir.

-Anksiyete bozukluğu olanlar nasıl bir kişilik yapısına sahip?

-Çekingendirler. Başkalarına bağımlı bir yapıdadırlar. Kendilerine güvenleri çok azdır. Toplumda arka planda durmayı yeğlerler. Aşırı kırılgan, utangaç, eleştiriye çok duyarlı, çabuk yıkılan kişilerdir.

-Anksiyete bozukluğu sebepleri, nelerdir?

-Annenin gerilim ve kaygısının anksiyete bozukluğu için önemli bir sebep olduğu düşünülmektedir. Ana-babanın çocuğa olan aşırı derecede ilgisi, koruyup kollaması anksiyete bozukluğuna sebep olabilir. Ama tersi de mümkündür, yani çocuğun bakımının ihmal edilmesi ve ilgi gösterilmemesi de sebep olabilir.

Hastaların çoğunda anne babanın ayrı olduğu, fırtınalı çocukluk geçirdikleri belirlenmiştir.

-Anksiyete bozukluğunda kalıtımın rolü var mıdır?

- Anksiyete bozukluğunun birinci derece akrabalarda görülme oranı normale kıyasla 5 kat daha yüksek oluyor.

-Belirtileri nelerdir?

-Başlıca belirtileri kaygı ve korku halidir. Diğer belirtileri şunlardır:

• Huzursuzluk, gerginlik, tedirginlik

• Sıkılmak, daralmak

• Çabuk yorulmak

• Dikkatini toplayamamak, odaklanamamak ve bir konu üzerine yoğunlaşamamak

• Uyku bozuklukları

• Kolay irkilme, tetikte olma hali

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:25
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  2. Anksiyete bozukluğu belirtileri

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