Anksiyete bozukluğu hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

Genellikle işte yapılan bir hata, okul başarısızlığı gibi birçok olumsuz durum üzüntü ve kaygıya neden olmaktadır. Bu kaygı ve üzüntü bir süre sonra ortadan kalkar. Ancak hemen her gün yaşanılan bir çok olayla ilgili olarak aşırı kaygı, endişe ya da huzursuzca bekleyiş içinde olma en az 6 ay süreyle gözleniyorsa yaygın anksiyete bozukluğundan söz edilebilir. Peki anksiyete bozukluğu hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Kaygı durumuna bu belirtilerden en az üçünün eşlik ettiği görülür:

- Huzursuzluk, aşırı heyecan duyma

- Yorgunluk

- Kolay endişelenme

- Düşüncelerini yoğunlaştırmada zorluk çekme

- İrritabilite (Hırçınlık, sinirlilik)

- Kas gerginliği

- Uyku bozukluğu

- Üzüntü, kaygı veya fiziksel yakınmalar meslek yaşantısında ve sosyal işlevlerde bozulmaya neden olur.

Kişi üzüntü ve kaygısını kontrol etmekte zorlanabilmektedir. Yaygın anksiyete bozukluğu, 20 yaşından önce başlar. Kadınlarda görülme oranı daha sıktır. Rahatsızlıkla birlikte dikkatte azalma, sorunlara aşırı odaklanma, aşırı endişelenme ve sorunları çözmekte zorlanma görülmektedir.

Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler en ufak problemde kaygılanan kişilerdir. Çocukların sağlıkları, aile bireylerinin başına gelebilecek kazalar, sınavdan alacağı not, maddi problemler hakkında çok çabuk endişe duyarlar. Çabuk heyecanlanırlar ve gergin görünümdedirler. Sakin ve kaygısız oldukları zamanları hatırlamakta zorlandıklarını söylerler. Yaşantılarına anksiyete, üzüntü ve korku hakimdir. Sürekli olumsuz düşünürler, kaygıları çok yoğun olduğu için olumsuz düşüncelerden kurtulmak da zorlanırlar. Üzüntü, düşük enerji düzeyi ve kaygılarla birlikte yaşama karşı ilgide azalma görülür. Kişi bu düşüncelerinin gerçek dışı olduğunu bilmesine rağmen, duygularının yoğunluğundan dolayı endişe ve kaygı duyar. Bu kaygı ve endişelerden nasıl kurtulacağını bilemez. Üzüntü ve kaygılarla birlikte kas gerginliği gözlenir. Baş ağrısı, sinirlilik, terleme, titreme, nefes almada zorlanma ve nefesin yetmediği hissi gibi vücutta gözlenen belirtiler de görülebilir.

Peki ne yapılmalı?

- Bu belirtiler gözlemlendiğinde psikiyatrist hekimden mutlaka yardım alınmalıdır.

- Tedavide ilaç tedavisi,

- kognitif ve davranışçı terapiler,

- relaksasyon,

- NF ve NBF yararlı yöntemlerdir.

- Ayrıca sinir ve ruh sıkıntılarına iyi gelen bitkilerin çayları kullanılabilir.