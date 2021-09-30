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Kadın - Aile Anksiyete bir sağlık sorunudur!
Kadın - Aile

Anksiyete bir sağlık sorunudur!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, "Günlük hayatımızda ara sıra yaşadığımız ‘anksiyete (kaygı bozukluğu)’, psikolojik bir rahatsızlıktır.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 13:35:00 -
Anksiyete bir sağlık sorunudur!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, "Günlük hayatımızda ara sıra yaşadığımız ‘anksiyete (kaygı bozukluğu)’, psikolojik bir rahatsızlıktır. Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur" dedi.
Anksiyetenin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, "21 yıl boyunca toplanan veriler sonucu elde edilen bulgularla, hareketli yaşam tarzının ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkisi kanıtlandı. Dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10’unu etkileyen anksiyete bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden iki katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu. Anksiyete, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı ve çevresinde yaşadığı olumsuzluğa bağlı olarak hissettiği, bazen hiç bir uyarı olmaksızın da kendiliğinden ortaya çıkabilen kaygı, stres, huzursuzluk hali, baskı altında hissetme gibi genel bir psikolojik durumdur. Anksiyete günümüzde artık stres, huzursuzluk, paniğin yerini alır hale geldi. Zaman zaman günlük hayatımızda yaşadığımız strese bağlı olarak anksiyete dediğimiz durumu kendimizde huzursuzluk, gerginlik, bunalmış gibi hissedebiliriz” diye konuştu.

 

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