Anketlerden CHP ve Saadet Partisi'ne kötü haber geldi

Optimar Araştırma yaptığı son araştırmada seçmene önceki seçimlerde oy verdikleri ve oy vermeyi düşündükleri partilerin kurabileceği ittifaka ilişkin beklentileri sordu.



HDP SEÇMENİ CHP'Yİ İSTİYOR



7 Haziran, 1 Kasım ya da 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy verdiğini ya da vereceğini belirten katılımcıların yüzde 74’ü HDP, CHP ile ittifak kurmalı şeklinde cevap verdi.







CHP TABANI HDP VE SP İLE İTTİFAK İSTEMİYOR



Aynı şekilde 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde oyunu CHP’den yana kullanmış ya da 24 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy vereceğini belirten seçmene de yöneltilen soruya verilen yanıtların oranları ise şöyle oldu:



“CHP, İYİ Parti ile ittifak kurmalı diyenler yüzde 47,5,

HDP ile ittifak kurmalı diyenler; 10,5,

SP ile ittifak kurmalı diyenler ise yüzde 3,4".





