Su yok, sabır tükeniyor: Ankara’da kesintiler devam ediyor

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren yaklaşık uzun süreyle su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

ANKARA ESNAFINDAN KENTTEKİ SU KESİNTİLERİNE TEPKİ

Pursaklar Merkez Mahallesi'nde kadın kuaförü olan esnaf Hacı Ali Beşer, yaptığı açıklamada 1,5 aydır su sıkıntısıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Dükkanındaki su sıkıntısına karşı depo ve kovalarla önlem aldığını anlatan Beşer, su verildiği zaman tazyikin az olduğunu ve şofbeni çalıştırmadığını dile getirdi. Beşer, suyun az da olsa geldiği saatlerde dükkanın temizlik işlerini yapmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti: "100 litrelik bir depo aldık. Onun içine dolduruyoruz, elektrikli ısıtıcıyla ısıtıyoruz. Müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Bazen suyumuz bitiyor, müşteri mağdur olmasın diye marketten alıyorum. Evimiz aynı şekilde. 4 gün duş almadığımız zaman oluyor. Su bulamıyorsun, 5 litrelik bidonlarla falan alıyorsun, dolduruyorsun, öyle bir üstün körü bir duş alıyorsun. Suyla ilgili çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Elimizden geldiğince dışarıdan su tedariğiyle temizliğimizi, hijyeni ön planda tutmaya çalışıyoruz. Böyle devam ederse çeşmelerin önünde kavgalar başlayacak. Çeşmelerden su alamayacaksın."

Keçiören'de esnaf Kamil Orta da su kesintileri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kentteki su sıkıntısının barajlardaki kayıp-kaçaktan kaynaklandığını değerlendiren Orta, "Müşteriye hizmet verirken zorlanıyoruz. Cam keserken su kullanmamız gerekiyor. 5 litrelik pet bidonu alıyoruz, makineye su dolduruyoruz. O şekilde cam kesmeye çalışıyoruz, kestiğimiz cam da bildiğiniz zehir zaten. O tozu yutuyoruz. Bizi 30 sene önceye geri döndürdüler." ifadelerini kullandı.