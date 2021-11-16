Anketçi Kemal Özkiraz, Kılıçdaroğlu'na yağ çektiği tweeti sildi

Atmasyon anketleriyle bilinen anketçi Kemal Özkiraz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce yaladı. Daha sonra ise yıkama yağlama yaptığı tweeti sildi.

Yağ çekmede sınır tanımayan ankeçtinin sosyal medya platformu Twitter üzerinden attığı mesajda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir adam. Kader çoğrafyamızdan bizi çıkartacak lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur..." ifadelerini kullandı. Özkiraz'ın tweetleri neden sildiği ise büyük bir soru işareti olarak kaldı.

'Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmemişken Özkiraz'ın mesajını silmesi 'acaba Kılıçdaroğlu kesin aday değil mi?' sorusunu akıllara getirdi.