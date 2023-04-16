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Gündem Anket sonucunu bile hazmedemiyorlar! Çırpındıkça çırpınıyorlar
Gündem

Anket sonucunu bile hazmedemiyorlar! Çırpındıkça çırpınıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-16 03:24:00 - 2023-04-16 03:25:50
Anket sonucunu bile hazmedemiyorlar! Çırpındıkça çırpınıyorlar

Seçimi şimdiden kaybettiğini düşünen 7’li masanın taraftarları internet ortamında yapılan anketleri bile hazmedemiyor. Dilan Polat adlı kişinin yaptığı anket sonuçlarını hazmedemeyenler, hep bir ağızdan saldırıya kalktı.

Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi bulunan iş kadını Dilan Polat, İnstagram hesabında seçim anketi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önde çıkınca çıldırdılar

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 57, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28, Muharrem İnce yüzde 12, Sinan Oğan da yüzde 2 oy aldı.

1,5 milyon kişinin gördüğü ankete 700 bine yakın katılımın olduğu görüldü. Polat’ın yaptığı anketin sonuçlarını hazmedemeyenler hep bir ağızdan saldırdı.

Saldırılar sonrası açıklama yapan Polat, “İnanılmaz yorumlar! Yaptığım ankette ki sonuca göre beni hedef görenler mi dersin sonuca göre bana hakaret edenler mi dersin! Ben iş kadınıyım benim tarafım ülkem için hayırlı olması. Kendi içimizde bölünmüş bir millet olmayalım rica ediyorum yapmayın böyle! Ülkem için hayırlısı olsun inşallah. Merak ettim anket yaptım. Bana hakaret etmeye hakkınız yok, ya da iftiralar atmaya!" diyerek tepkisini gösterdi.
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