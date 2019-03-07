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Anket sonuçlarını değerlendirdi: Seçimlerin sonucunu onlar belirleyecek

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, son seçim anket sonuçlarını değerlendirdi. Aktaş'a göre, seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek.

07 Mart 2019 Perşembe 18:22
Anket sonuçlarını değerlendirdi: Seçimlerin sonucunu onlar belirleyecek

Son seçim anket sonuçları 31 Mart yerel seçimleri öncesi gündem olmaya devam ediyor. Seçimleri değerlendiren GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, yerel seçimlerde sürpriz sonuçlar beklediğini belirterek, "31 Mart seçimleri 50 ile 48'in mücadelesi olacak, 25 ile 50'nin mücadelesi olmayacak." dedi.

Son seçim anket sonuçları 31 Mart yerel seçimlerinin nefes kesen bir yarışa sahne olacağını gösteriyor. İllerin çoğunda adaylar burun burun farkıyla ya da yakın bir oy farkıyla ipi göğüsleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'anketlere güvenmiyorum' çıkışıyla birlikte gözler anket şirketlerinin yöneticilerine çevrildi. GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'tan konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi'nin İzmir'de bir otelde düzenlediği "2019 Yerel Seçimlere Doğru Değerlendirmeler" başlıklı toplantısına katıldı.

Yerel seçim sürecinin genel seçim havasında geçtiğini ifade eden Aktaş, geçmişte yerel seçimler öncesi siyasi partilerin köprü ve yol gibi temel hizmetleri vaat olarak söylediğini, bu seçim öncesi bu tip vaatlerin geri planda kaldığını kaydetti. Bunun, AK Parti'nin temel hizmetlerdeki yatırımları büyük oranda tamamlamasından kaynaklandığını savunan Aktaş, artık seçmenin büyük vizyonlu projelerle ilgilenmediğini öne sürdü.

"Katılım yüzde 80 olacak"

Seçimlere katılım oranının yüzde 80 olacağını düşündüğünü dile getiren Aktaş, "CHP ve AK Parti seçmeninin ciddi bir sandığa gitmeme ve geri durma eğilimi var. Seçime gitmeden önce iki partinin de yapacağı şey galiba, başka partilerden oy almak yerine daha çok kendi partililerini sandığa gitme konusunda ikna etmek olacak. Hangi parti kararsız seçmenini sandığa götürürse o başarılı olur." diye konuştu.

Aktaş, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının ittifak kapsamında destek verdikleri için düşebileceği, büyük partilerin ise oylarının bir önceki seçime göre muhafaza edilebileceği kanaatinde olduğunu anlattı. Cumhur ve Millet ittifaklarının seçim stratejilerini değerlendiren Aktaş, şunları kaydetti:

Millet İttifakı'nın kararsızı daha çok

"Cumhur İttifakı daha çok 'söz söyleme, iddia koyma' üzerine bir strateji kurdu. Millet İttifakı ise konuşmamak üzerine bir strateji kurguladı. Millet İttifakı'nın kararsızı daha çok. İYİ Parti, 'biz bu seçimde başarılı olamazsak tuz buz olacağız' diyor. CHP, AK Parti'nin birinci rakibi, sürekli onu yenmek için bir çabası var. CHP gerek adaylar gerekse temsil düzeyinde hata yapmamaya çalışıyor. CHP hata yapınca karşı taraf onu kullanıyor, onun için şu an çok dikkatliler. HDP'nin başka amacı var. Birleştikleri şey ise Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Parti'yi yenmek. Bu onlara motivasyon katıyor. Aralarında oluşabilecek problemleri de şu an görmüyorlar."

Sürpriz bir seçim bekliyorum

"İttifak olmasaydı seçim sonuçlarına ilişkin çok iddialı cümle kurabilirdim. 'Bir önceki seçimle aynı, tekrarlanır' gibi. Şehirlerin çoğunda 45-49, 48-51 gibi, arada başka parti varsa 44-50 gibi oranlar var. Şehirlerde bir iki puanla kazanmalar ve kaybetmeler olacak. Sürpriz bir seçim bekliyorum. 31 Mart seçimleri 50 ile 48'in mücadelesi olacak, 25 ile 50'nin mücadelesi olmayacak."

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:22
  1. İzmir
  2. anket
  3. anket sonuçları

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