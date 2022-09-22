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Dünya Anket sonuçları açıklandı! Almanları savaş korkusu sardı
Dünya

Anket sonuçları açıklandı! Almanları savaş korkusu sardı

Almanlar, derinleşen enerji krizi, yükselen enflasyon ve savaş konusunda giderek endişeye kapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 23:10:00 -
Anket sonuçları açıklandı! Almanları savaş korkusu sardı

Civey şirketinin Canada Life için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu önümüzdeki yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor.

8 - 12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcıyla yapılan ankette, Almanya'da enerji krizi yüzde 68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken, bunu yüzde 64 ile enflasyon ve yüzde 55 ile savaşın takip ettiği sonucu çıktı.

Ankete göre enflasyon insanları tedirgin ediyor ve katılımcıların yüzde 48'i hiçbir birikimde bulunamadıklarını belirtiyor.

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