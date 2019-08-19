Anket şirketleri yeni partileri şişirmeye devam ediyorlar! Babacan ekibi yeni partinin oy oranını açıkladı

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın ekibinden partinin kuruluşu ve oy oranıyla ilgili çarpıcı açıklama geldi.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre Ali Babacan’ın kuracağı parti için “temsil gücü yüksek ve geniş kadro” hedefleniyor. “Çoğulcu demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartlar sağlanacağı ve hukukun üstünlüğünün tavizsiz bir şekilde savunulacağı” ifade ediliyor.

Dört eğilim yer alacak

Turgut Özal’ın Anavatan Partisi’ni kurarken kullandığı 4 eğilimi örnek alan yeni oluşum; muhafazakârlar, milliyetçiler, liberaller ve sosyal demokratlar olmak üzere geniş kesimlere hitap etmeyi planlıyor. Yeni oluşumun en önemli çalışma ilkesi ise katılımcılık.

Şişirme anket oranı yüzde 18

Yaptırılan anketlere göre yeni partiye olan desteğin ise yüzde 18 olduğu belirtiliyor.

Kadro görüşmeleri sürüyor

Babacan’ın yeni parti için acele etmediği, önce program çalışması yürüttüğü, bir yandan da kadro konusunda görüşmelerini sürdürdüğü, partileşmenin yıl sonunu bulacağı ifade ediliyor.

Kulislerde partinin ‘Yenilenmiş AK Parti’ değil, “çoğulcu demokrasiyi öngören ve çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koyacak” bir parti olacağı konuşuluyor.

Babacan ve Davutoğlu birlikte hareket etmez

Babacan ve Davutoğlu’nun birlikte hareket edip etmeyeceğine yönelik ise “İlk etapta olmaz” değerlendirmesi yapılıyor.