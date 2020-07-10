Anket senaryolarına sert çıkarak ‘Yalancılık Nobel’i…’ dedi ve ekledi: Eh, kötü haber tabii, Putin gibi yüzde 77 çıkmıyor

Yazar Engin Ardıç son günlerde çıkan anket sonuçlarına ilişkin yazı kaleme aldı.

"AK Parti yüzde otuzlara düştü" gibi yalan anketlerle gündemi meşgul edenlere Ardıç, ‘’hem de öyle pes ki, Aktaş "Nobel'e aday olabilir bunu yapanlar" diyor... Yalancılık Nobel'i... İşte Aktaş araştırma sonuçlarını bir kere daha açıklıyor. Bugün seçim yapılsa: AK Parti: Yüzde 45.4’’ ifadelerine yer verdi.

İşte o yazı,

Yalnız başkanları değil, onun askerleri de utanmıyorlar.

Bir süre "AK Parti yüzde otuzlara düştü" balonunu üfürdüler.

Bu, yaratıcılıkta "Ali Babacan yüzde 20 alır" yazmaktan utanmayan serserileri de aşıyordu...

Bunun üzerine senaryolar geliştirdiler.

Sonra GENAR araştırma şirketinin başkanı İhsan Aktaş çıktı.

"Hem de ismimi kullanarak yalan söylüyorlar" dedi.

Hem de öyle pes ki, Aktaş "Nobel'e aday olabilir bunu yapanlar" diyor...

Yalancılık Nobel'i...

İşte Aktaş araştırma sonuçlarını bir kere daha açıklıyor. Bugün seçim yapılsa:

AK Parti: Yüzde 45.4

CHP: Yüzde 23.5

HDP: Yüzde 10.3

MHP: Yüzde 9.8

İP: Yüzde 8.3

Diğer: Yüzde 2.7

Diğer, yani Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Gandalf, Batman, Spiderman falan, hepsinin toplamı...

Yüzde 45.4 artı yüzde 9.8, yüzde 55.2 eder, laf da orada biter.

Elbette üç yıl sonra tam olarak bu rakamlar ortaya çıkmayacaktır ama "üç aşağı beş yukarı" sonuç bellidir.

Muhalefet ittifakı da, yüzde 23.5 artı yüzde 10.3 artı 8.3, ancak yüzde 42.1'e ulaşabiliyor... "Diğer" olarak geçenlerin hepsi oylarını muhalefete yağdırsa, ancak yüzde 44.8'i bulabiliyorlar...

Demek ki kabaca Erdoğan yüzde 55, Gül yüzde 45...

En basit bakkal hesabı.

Tabloda kayda değer bir değişim yoktur.

Virüs de gelse yoktur, uzaylı da gelse yoktur.

Muhalif basın bunu gözümüzün içine baka baka çarpıtıyor ve "hükümete kötü haber" başlığıyla veriyor.

Eh, kötü haber tabii, Putin gibi yüzde 77 çıkmıyor...

Bunu yapana ne denir?

Yazmayacağım, sonra "ötekileştiriyorsun, ayrıştırıyorsun" falan derler.

"Gizli Meralci" çoluk çocuk ağzıma biber sürer.

Ablanız da solcuymuş

"Sivas'ta yakılan da bizdik." Meral Akşener