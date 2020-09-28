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Aktüel Anket: Canlı yayın tartışmasına bir gün kala Biden, Trump'ın yüzde 2 önünde
Aktüel

Anket: Canlı yayın tartışmasına bir gün kala Biden, Trump'ın yüzde 2 önünde

Harvard Amerika Siyaset Araştırmaları Merkezi (CAPS) ve Harris'in ağustos ayında yayımladığı anket ile karşılaştırıldığında, Trump yüzde 3 oy kazanırken, Biden'ın oylarında ise yüzde 2'lik bir kayıp olduğu göze çarptı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:03:52 -
Anket: Canlı yayın tartışmasına bir gün kala Biden, Trump'ın yüzde 2 önünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasına bir gün kala yayımlanan bir ankette, Biden'ın, Trump'ın sadece yüzde 2 önünde olduğu, Trump'ın ise rakibiyle arayı kapadığı belirlendi.

Harvard Amerika Siyaset Araştırmaları Merkezi (CAPS) ve Harris'in "The Hill" isimli haber sitesi için 22-24 Eylül tarihlerinde yaptığı ankette, yarın akşam yapılacak canlı yayın tartışmaları öncesi, Trump'ın rakibi ile arayı kapatması dikkati çekti.

Ankette seçmenlerin yüzde 47'si oyunu Demokrat aday Joe Biden'a vereceğini belirtirken, yüzde 45'i de oyunu Trump'tan yana kullanacağını kaydetti. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 8'i ise çekimser kaldı.

Aynı kuruluşların, ağustos ayında yayımladığı anket ile karşılaştırılınca, Trump yüzde 3 oy kazanırken, Biden'ın oylarında yüzde 2'lik bir kayıp olduğu göze çarptı.

Ayrıca çekimser kalan seçmenlerin yüzde 52'si Biden'a oy vermeye daha yakın olduklarını, yüzde 48'i de kendilerinin Trump'a daha yakın olduğunu vurguladı.

Harvard CAPS-Harris Anket Direktörü Mark Penn, yaptığı açıklamada, "Anket, Trump'ın Biden ile arasındaki farkı yüzde ikiye indirmesi, başkanın ekonomide ilerleme kaydettiğini gösteriyor." yorumunda bulundu.

- Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışması yarın akşam

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, Trump ve rakibi Biden, ilk canlı yayın tartışmasını yarın yapacak.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) , ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yapacak.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.

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