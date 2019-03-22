Anket açıklandı: ABD'de çöküş itirafı! Pew araştırma merkezinin gerçekleştirdiği anket ABD’lilerin birçoğunun ülkenin güvenilir olmayan bir doğrultuda hareket ettiği ve uluslararası alanda bir düşüş yaşayacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Pew'in anketine göre, ABD'liler 30 yıl sonra ülkelerinin uluslararası arenada ekonomik ve siyasi alanda düşüş yaşayacağını düşünüyor. Yüzde 56'lık bir kesim gidişata olumlu baksa da, katılımcıların birçoğuABD'nin geleceğinden endişeli, ekonominin zayıflayacağı, sağlık hizmetlerinin daha az erişebilir olacağı, çevrenin bozulacağı kanaatinde. Ankete katılanların yüzde 54'ü ekonominin bozulacağını, yüzde 73'ü zenginlerle yoksullar arasındaki gelir dengesi eşitsizliğin artacağını düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si orta sınıfın azalacağı, yüzde 44'ü de 2050 yılında orta sınıf ailelerin yaşam kalitesinin bugünkünden kötü olacağı görüşünü savundu. Diğer yandan katılımcıların yüzde 60'ı da ülkelerinin 30 yıl sonra dünyadaki öneminin azalacağını düşünüyor.

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