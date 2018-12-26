ANKASAM'dan ABD açıklaması: Büyük Ortadoğu projesi iflas etmiştir

Taha Emre Özdemir /yeniakit.com.tr ANKARA

ANKASAM Genel Başkanı Mehmet Seyfettin Erol, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi.

ANKASAM Genel Başkanı Mehmet Seyfettin Erol, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını Yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Erol; “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, Büyük Ortadoğu Projesinin büyük ölçüde iflas ettiği anlamına gelir” dedi.

Erol, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye politikasında ciddi anlamda köşeye sıkıştığını belirterek şunları söyledi: “ABD’nin Suriye’deki manevra alanları daraldı. Dış politikasında başta Türkiye olmak üzere müttefiki olarak gördüğü ülkeler bağlamında yalnızlaştı. Amerika bu yalnızlığın kendisini ciddi bir felakete götüreceğini anladı. Bu sebeple de Fırat'ın doğusunda Türkiye-ABD ilişkileri noktasında bir tercih yapmak zorunda kaldı. Trump ya Fırat'ın doğusunda kendi politikaları doğrultusunda mücadele ederek zaman kaybedecekti ya da Balkanlardan Karadeniz'e, Kafkaslardan Ortadoğu’ya kadar kendi dış politikaları doğrultusunda yeni bir süreci başlatacaktı. Şu anda göründüğü kadarıyla Amerika, Türkiye ile yeni bir iş birliği sürecini başlatmak istiyor. ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini sıfırdan başlatmak isteği 2007 yılında da görülmüştü. Türkiye ve Amerika Aralık 2007’deki kriz sürecinden yeni bir iş birliği dönemine girmişti. ABD'nin Kuzey Irak'ta 25 Eylül referandumu sürecinde takındığı tavır, yine Türkiye'yi kaybetmeme arzusunu gösterdi. Trump’ın bugünkü çekilme kararına baktığımızda; Türkiye’ye ‘seni benden uzaklaştıran konularda attığım geri adımları göz önünde bulundur. Yeni bir başlangıç yapalım’ mesajı veriyor. ABD'nin bu noktadaki hedefi çok net. Türkiye'nin bölge ile başlattığı yeni süreci sabote ederek 25 Eylül referandumunda ortaya çıkan Türkiye, Irak, İran iş birliğini bozmak istiyorlar.”

Türkiye ABD’yi çok iyi tanıyor

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının dünya kamuoyunda kafa karışıklığına sebep olduğunu söyleyen ANKASAM Genel Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “ABD Suriye’den çekilme kararını alırken kendi içinde bir krizi de göze aldı. Trump burada; ‘Ben bunun birtakım maliyetlerini içerde karşılayarak her şeyi göze aldım. Türkiye'yi yeniden kazanmak istiyorum ve samimiyim’ mesajı vermek istiyor. Türkiye ise ABD’nin 90'lı yıllardan itibaren uyguladığı politikalarında bizimle nereye kadar ve nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyor. ABD Aralık 2007'de Türkiye ile yeni bir süreç başlatıp, 2012'deki Cenevre sürecinde ülkemizi yüz üstü bıraktı. Türkiye'yi Suriye'de yalnız bırakarak hedef haline getirdi. ABD, Türkiye'nin dış politikada elde ettiği başarıyı sonlandırmak ve Türkiye'yi yeniden yanına çekerek tek taraflı bir politika izlemek istiyor. Türkiye ise tamamen dengeye dayalı, çok boyutlu ve bağımsız bir politika uygulamak istiyor.”

ABD’nin Ortadoğu projesi iflas etmiştir

Mehmet Seyfettin Erol, Amerika'nın Türkiye'yi kaybetme korkusu ile birlikte karşı karşıya gelme endişesi de yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Trump bunu göze alamadı. Türkiye güneyindeki terör koridorunu istemediğini açıkça belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde; “Her ne pahasına olursa olsun biz bu koridoru temizleyeceğiz” dedi. Erdoğan’ın bu sert ve kararlı mesajları; “Türkiye Amerika ile savaşmayı göze alıyor” anlamına geliyordu. Sayın Erdoğan söylenebilecek son sözü net ve kararlı bir şekilde ifade etti. Trump, Recep Tayyip Erdoğan tarafından çekilen resti gördü. ABD Suriye’den çekilme hamlesi ile Türkiye’ye; “Ben Kuzey Irak'ta nasıl 25 Eylül'de ısrar etmeden çekildiysem, şimdi de Suriye noktasında çekiliyorum. Endişelerinizi ortadan kaldırmaya çalışıyorum” mesajını veriyor. Trump bu adımın karşılığında da Türkiye’nin Rusya ve İran ile ilişkilerinden vazgeçmesini bekliyor. Ülkemizin ise bu isteği kabul etmesi mümkün değil. Çünkü Rusya ve İran ile ilişkilerimizi bozmamız Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı politikaları akamete uğratır ve ABD'ye tam teslim noktasına getirir. ABD kendi içinde derin bir muhasebe yaparak Suriye’den çekilme kararı aldı. Bu hamle ile Amerika'nın büyük Ortadoğu projesi büyük ölçüde iflas etmiştir.”

İran ve Rusya Türkiye ile uzlaşmak zorunda

ANKASAM Başkanı Erol, Türkiye’nin dış politikasında temkinli bir siyaset yaptığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan, Rusya ve İran'dan gelecek birtakım çıkışların farkında ve bunu Tahran'da da test etti. Eğer İran ve Rusya Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum içine girerse ülkemiz de bu noktada gereğini yapar. Vereceğimiz tepki özellikle İran'ın işine gelmez. İran çok daha ciddi bir anlamda kaybeden durumuna düşer.”