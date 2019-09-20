ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Güvenli bölge anlamını yitirdi

Murathan Seyitoğlu Yeniakit.com.tr

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, ‘Güvenli Bölge’ tartışmalarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğini arkasına almış olmasaydı Amerika’ya net bir mesaj veremezdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "ABD ile güvenli bölge için iki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız" açıklamasını değerlendiren ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Rusya ve İran’ın yer aldığı üçlü zirvede Türkiye önemli bir kazanım elde etti. Bu zirvede Türkiye, Rusya ve İran’ın desteğini arkasına almış olmasaydı Amerika’ya karşı böyle bir net bir mesaj veremezdi.” şeklinde konuştu.

“ABD bölgede burnunu dışarı çıkaramaz”

Uzun süren diplomatik sürecin ardından İran ve Rusya’nın Türkiye’nin istediği ve beklediği çizgiye geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD, Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG/PKK devleti kurma projesini hayata geçirmek istiyor. ABD’nin bu projesi Türkiye’nin kırmızı çizgisidir. ABD, Suriye’de kiminle güreşe kalkıştığını, kiminle kavga ettiğini bilmek zorundadır. Afganistan’da olduğu gibi Suriye’de ABD öyle bir noktaya getirilir ki bölgede burnunu dışarı çıkaramaz.”

“Esed yönetimi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını kabul etti”

“Türkiye, Suriye’de ikinci bir Kuzey Irak olsun istemiyor.” diyen Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Türkiye’nin ‘Suriye sorunu’ artık başka bir alana doğru evriliyor. İlerleyen süreçlerde Esed yönetimiyle çok daha farklı gelişmeler yaşanabilir. Esed yönetimi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını ASTANA üzerinden kabul etmiştir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin eli düne göre daha güçlü”

Türkiye ile Amerika arasında mutabakata varılan Suriye’de güvenli bölge kurulması konusunda çalışmaları değerlendiren ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türk-Amerikan ilişkilerinde ‘Güvenli Bölge’ anlamını yitirmiştir. Trump yönetimi, Türkiye’nin ‘Güvenli Bölge’ konusundaki beklentilerine maalesef olumlu karşılık vermemiştir. Türkiye, İran, Rusya ve Esed’in desteğiyle Fırat’ın doğusuna yönelik gerekeni yapacaktır. Türkiye’nin eli düne göre daha güçlü.”