Ankara'yı yine sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde bir anda başlayan etkili sağanak sele neden olurken, onlarca araç sele kapıldı. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Dün ortaya çıkan manzaranın aynısı ise bugün Keçiören'de yaşandı. Bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı.