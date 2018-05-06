Ankara'yı yine sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Ankara'da dün Mamak'ta bir anda bastıran yağışın sele dönüşmesiyle yaşanan felaketin bir benzeri bugün de Keçiören'de yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, sokaklar ise göle döndü.06 Mayıs 2018 Pazar 16:36
Ankara'nın Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde bir anda başlayan etkili sağanak sele neden olurken, onlarca araç sele kapıldı. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Dün ortaya çıkan manzaranın aynısı ise bugün Keçiören'de yaşandı. Bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.
20 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı.
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