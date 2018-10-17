0553 313 94 23

Ankara'yı sarsacak iddia! CHP ve İP'in ortak adayı

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı ortak aday olarak göstereceği iddia edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:29
Ankara'yı sarsacak iddia! CHP ve İP'in ortak adayı

Yerel seçim stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği CHP'de, belediye başkan adaylarıyla ilgili ilk adım 24 Ekim'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında atılacak. Toplantı sonunda CHP'nin 100'ün üzerinde ilçe ve beldedeki başkan adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

CHP'nin belediye başkan adaylarıyla ilgili karar merci olan Parti Meclisi 24 Ekim'de toplanacak. Edinilen bilgiye göre, bu toplantıda ismi üzerinde uzlaşılan, herkesin hemfikir olduğu, üzerinde hiçbir tartışma olmayan belediye başkan adaylarının isimleri onaya sunulacak. Aralarında Manisa Alaşehir, Denizli Pamukkale gibi ilçelerin olduğu açıklanacak belediye başkan adaylarının sayısının 100'ün üzerinde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi düşünülen bazı belediye başkan adaylarının da ilan edilmesi bekleniyor. Kulislere göre Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş ile yola devam edilecek. Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya ilçe belediye başkanlarının da tekrar aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.

Ön seçim sınırlı yerde yapılacak

CHP yönetiminin, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını belirleme çalışması ise devam ediyor. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin çok titiz çalışılması gereken yerler olduğunu söyleyen parti yöneticileri, seçimi kazanabilecek, tabanda karşılığı olan adayları tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çok sayıda partili, belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini talep ediyor. Ancak bu talebin çok sınırlı sayıda yerde hayata geçmesi bekleniyor.

Ankara'da Mansur Yavaş ön planda

CHP'de İstanbul ve İzmir adaylığı için çok sayıda isim konuşulurken Ankara'da öne çıkan isim 2014 seçimlerinde de CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş oldu. İYİ Parti'nin Ankara adayı olarak da ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise iki partinin ortak adayı olmak istediği konuşuluyor.

Bir CHP yöneticisi, "Biz her zaman söylediğimiz gibi tabanın sesini dinleyeceğiz. Genel Başkan'ın ifadesiyle sandık birliği, ittifakından yanayız. Ama aşağıdan böyle bir talep gelirse tabii bu da değerlendirilir. Ama şu anda yok" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:29
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Denizli
  7. Aydın
  8. Ankara
  9. CHP
  10. İyi Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1170 nüfus memuru alımı yapılacak! Nüfus memur alım başvuruları ne zaman başlayacak?
    1. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    2. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    3. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    5. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    6. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    7. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    9. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    10. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    11. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    12. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    13. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    14. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    15. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    16. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    17. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    18. Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara..
    19. Arda'ya bir şok daha! "Şikayetçiyim"
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...