Ankara'ya çağırdıkları adamı gasp ettiler!

Kendilerini müşteri olarak tanıtarak Konya'dan Ankara'ya çağırdıkları av malzemeleri satıcını döven 3 şahıs 23 adet pompalı tüfeği gasp etti.

BOŞ ARAZİYE GÖTÜRDÜLER

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan 3 şahıs, Konya'nın Beyşehir ilçesinde av malzemeleri satan Bingöl B. ile irtibata geçerek kendilerini müşteri olarak tanıttı. Silah alacaklarını söyleyen şüpheliler, Bingöl B.'yi Ankara'ya çağırdı. Buluşma yeri olarak belirlenen Altındağ ilçesindeki boş araziye giden Bingöl B. şahıslar tarafından dövülerek gasp edildi. Şahıslar, gasp ettikleri 23 adet pompalı tüfekle ortadan kaybolurken, durum polise bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fırat Y, Tolga K. ve Ali Ş.'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 34 adet kartuş ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Tolga K. ve Ali Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fırat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.