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Gündem Ankara'nın tarihi yapılarında 'Türkiye Yüzyılı'
Gündem

Ankara'nın tarihi yapılarında 'Türkiye Yüzyılı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'daki tarihi yapılarda 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla üç boyutlu 'video mapping' gösterileri yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 22:06:00 -
Ankara'nın tarihi yapılarında 'Türkiye Yüzyılı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'daki tarihi yapılarda 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla üç boyutlu 'video mapping' gösterileri gerçekleştirdi.

Son teknoloji tasarımların kullanıldığı video gösterileri, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında saat 20.23'de izleyicilerle buluştu.

Görsel gösterilerde, Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na girilen süreçte Türkiye'nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada yaptığı atılımların dünden bugüne uzanan yolculuğu aktarıldı.

Tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri de sunulurken, Kızılay Meydanı'nda "LED" ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" videoları yayınlandı.

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