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Yerel Ankara'nın "Kibar Feyzo"su yakayı ele verdi!
Yerel

Ankara'nın "Kibar Feyzo"su yakayı ele verdi!

Ankara'da bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven sağladığı kadının el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanını alırken güvenlik kamerasına yakalanan'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T., polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 16:37:00 - 2021-09-21 16:51:46
Ankara'nın "Kibar Feyzo"su yakayı ele verdi!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalışma sonucunda şüphelinin 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T. olduğu belirlendi. Feyzullah T., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Centilmen erkek rolüyle güven sağlamış!

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Feyzullah T.'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta aynı kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğu ile aldığı görüldü.Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T.'nin girişte oluşan kalabalıkta kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için de elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

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