Ankara'nın Kalecik ilçesinde sonuçlar belli oldu! Ankara'nın Kalecik ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Duhan Kalkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Duhan Kalkan 4 bin 409, CHP adayı Hamza Alper Gümüş 2 bin 244, BBP adayı Filiz Ulusoy 525 oy aldı. Kalkan'ın öz geçmişi 2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da 2015-2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığında kariyer uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlığa başladı. Çift lisans mezunudur. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesi'nde Enerji üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak, doktora derecesi almıştır.

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