Ankara'nın göbeğinde aç, kimsesiz, evsiz... 'Son günlerimde insan gibi yaşayabileceğim bir yer istiyorum'
Ankara'da sokakta yaşayan akciğer kanseri hastası Adnan Çığ, "Son günlerimde insan gibi yaşayabileceğim sığınacak bir yer istiyorum." dedi.
Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr
Ankara'nın en merkezi konumu Kızılay'da sokakta yaşayan Adnan Çığ, yeniakit.com.tr aracılığıyla yetkililere seslendi. Akciğer kanseri hastası Çığ'ın, "Son günlerimde insan gibi yaşayabileceğim sığınacak bir yer istiyorum." sözleri yürek burktu.
Kendisine kısa bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulan Çığ'ın yağışlı günlerde AŞTİ'de, yağışsız günlerde Kızılay'da ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de Sincan'da kaldığı öğrenildi.
Çığ'ın yaşadığı zorluklara şahit olan çevre esnafı da yetkililere seslenenerek yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.