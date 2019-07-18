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Ankara'nın geleceği ATO'da ele alındı

ATO Başkanı Gürsel Baran:- "Amacımız Ankara'yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayisi ve medikal sanayide öncü, tarım üretimi gerçekleştiren, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek"

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
Ankara'nın geleceği ATO'da ele alındı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Amacımız Ankara'yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayisi ve medikal sanayide öncü, tarım üretimi gerçekleştiren, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansının desteğinde Gelecek Araştırmaları Derneği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gelecek Araştırma Merkezi Fizibilite Projesi"nin kapanış toplantısı ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

Baran, sağlık, bilişim, gıda ve tarım sektörlerinde 2030 ve 2050 senaryolarını içeren ve Ankara için yeni fırsatların belirlenmesini, ortaya çıkacak risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje toplantısında yaptığı konuşmada, yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve büyüyen bir Ankara için gelecek senaryoları geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

- "Ankara'nın geleceği çok parlak"

Projenin çıktılarını çok önemsediklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Amacımız Ankara'yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayisi ve medikal sanayide öncü, tarım üretimi gerçekleştiren, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek. Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara'nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirmek. Ankara üstü örtülü bir hazinedir. Ankara'nın geleceği çok parlak."

Baran, ATO olarak Ankara'nın gelişimine yönelik yaptıkları çalışmalara dikkati çekerek, bu yöndeki projeleri desteklemekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

- Sektörler için 2030 ve 2050 senaryoları hazırlandı

Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen "Gelecek Araştırma Merkezi Fizibilite Projesi" kapsamında sağlık, bilişim ve gıda-tarım sektörleri mercek altına alındı.

Sektörlerin genel durumlarının detaylı bir şekilde incelendiği çalışmada, her sektöre yönelik 2030 ve 2050 senaryoları oluşturuldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:04
  1. Ankara Kalkınma Ajansı
  2. Ankara Ticaret Odası (ATO)
  3. ATO Başkanı Gürsel Baran
  4. Gelecek Araştırma Merkezi Fizibilite Projesi

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