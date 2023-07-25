Ankara’nın En Büyük Lavanta Bahçesi Mamak’ta

Başkentin doğu girişi bu mevsim mis gibi lavanta kokuyor. Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde Mamak Belediyesi tarafından 23 dönümlük arazide kurulan Lavanta Bahçesi’nde mor şölen yaşanıyor. Her gün yüzlerce misafiri ağırlayan Lavanta Bahçesi, kokusu ve görüntüsü ile kendine hayran bırakıyor.

Ziyaretçiler, Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde birbirinden güzel fotoğraflar çektirerek anılarına yeni kareler ekliyor. Lavanta Bahçesi, Özellikle evlenecek çiftlerin gözde mekanları arasına girdi. Çiftler bu mutlu, özel günlerini mis kokan mor lavantaların arasında ölümsüzleştiriyor.

Lavanta Bahçesi içinde Mamak Belediyesi’nin bir de restoranı var. Ziyaretçiler bu sayede, bu güzel manzara eşliğinde ucuz ve kaliteli yemek yemenin keyfini de yaşayabiliyorlar.

“Ankaralı hemşerilerimizi, Ankara’nın ilk ve en büyük Lavanta Bahçesi’ne bekliyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm Ankaralı hemşerilerimizi, Ankara’nın ilk ve en büyük Lavanta Bahçesi’ne bekliyoruz. Buraya gelmeden buranın güzelliğini anlayamazsınız. Çok güzel bir tesis kurduk sizler için. Lavanta Bahçemiz harika” dedi.

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