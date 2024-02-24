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Yaşam Ankara'nın camilerini daha önce böyle gördünüz mü?
Yaşam

Ankara'nın camilerini daha önce böyle gördünüz mü?

Yeniakit Publisher
2024-02-24 20:37:00 -

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara'da camiler dron ile havadan görüntülendi.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara’da tarihî ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan camiler, Berat Kandili’nde drone ile havadan görüntülendi. Başkentin çeşitli noktalarında bulunan camilerin kartpostallık manzaraları mest etti.

Ankara'nın farklı bölgelerinde bulunan camilerin kartpostallık güzellikleri, izleyenleri adeta büyüledi. Drone kameralarından yansıyan görüntüler, şehrin tarihî dokusunu ve mistik atmosferini detaylarıyla ortaya koydu.

Kocatepe Camii'nin görkemli kubbesi, Hacı Bayram Camii'nin tarihi detayları ve Arslanhane Camii'nin ahşap sütunları, bu tarihî yapıların benzersizliğini vurguladı.

Tarihin izlerini taşıyan bu camiler, şehrin ve ülkenin geçmişini günümüze taşıyan önemli yapılar arasında yer alıyor.

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