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Ankaralılar, Çamlıdere’yi gezdi

“Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri başlatan Altındağ Belediyesi, şuana kadar 700 kişiyi başkentin saklı cenneti Çamlıdere’ye götürdü.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48
Ankaralılar, Çamlıdere’yi gezdi

“Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri başlatan Altındağ Belediyesi, şuana kadar 700 kişiyi başkentin saklı cenneti Çamlıdere’ye götürdü.


Altındağ belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla organize edilen “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Erkek Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin katıldığı gezilerin ilk durağı başkentin doğal güzellikleriyle meşhur ilçesi Çamlıdere oldu. Her gün farklı bir merkezin katıldığı gezide; Doğa ve Hayvan Müzesi, Terazi Müzesi, Oyuncak Müzesi ile Ali Semerkandi Türbesi ile müzesi ziyaret ediliyor. Geziye katılan Altındağlılar daha sonra Aluçdağı Milli Parkı’na giderek doğayla iç içe bir gün geçiriyor.


Hedef 5 bin kişi


Bugüne kadar yaklaşık 700 kişinin katıldığı geziler sayesinde Ankara ekonomisine de katkı sağlanıyor. Gün boyunca Çamlıdere’yi gezen vatandaşlar bölgedeki yöresel ürünlerden de satın alarak esnafa katkı sağlıyor. Altındağlılar Çamlıdere’nin yanı sıra; Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan’ı da gezecek. “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezilerine 5 bin kişinin katılması planlanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ara veriler geziler 26 Ağustos Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.


“Önceliğimiz Ankara turizmi”


Düzenlenene gezilerden birine katılarak Altındağlıları ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “ Önce yaşadığımız kenti tanımalıyız düşüncesiyle bu gezileri organize ettik. Ankaramızın her köşesi ayrı güzel. Hemşerilerimizin de bu güzelliklerin farkına varmasını istedik. Bu sayede hem Ankara turizmi hem de Ankara esnafı kazanıyor. Bugüne kadar gerçekleşen gezilere katılan hemşehrilerimizin memnuniyetlerini dile getirmesi bizi de mutlu etti. ‘Önceliğimiz Ankara turizmi’ diyerek gezilerimizi Kurban Bayramı sonrası da devam ettireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48
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