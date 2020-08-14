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Ekonomi

Ankaralı turizmciler 2021'e umutla bakıyor

ATİD Başkanı Birol Akman: - "Alternatif turizm potansiyeli, destinasyonları ve sağlık turizmiyle Ankara turizmde büyük bir potansiyel barındırıyor. Ankara, 2021'in parlayan yıldızı olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:59:15 -
Ankaralı turizmciler 2021'e umutla bakıyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, alternatif turizm imkanları, destinasyonları ve sağlık turizmiyle Ankara'nın büyük bir potansiyeli barındığını belirterek, "Ankara, 2021'in parlayan yıldızı olacak." ifadesini kullandı.

Akman, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan turizmde güvenlik, hijyen ve izolasyonun önem kazandığını, başta çadır turizmi olmak üzere kamping alanları, dağ evleri ve butik otellerin trend olduğunu bildirdi.

Salgın nedeniyle insanların turizme ilişkin alışkanlıklarının da değiştiğine dikkati çeken Akman, "Ankara bu durumu fırsata çevirebilir. Alternatif turizm potansiyeli, destinasyonları ve sağlık turizmiyle Ankara turizmde büyük bir potansiyeli barındırıyor. Ankara, 2021'in parlayan yıldızı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, Ankaralı turizmciler olarak salgınla mücadeleye yönelik tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, başkentin güvenli turizmin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Turizmin bu yıl yerli turistten beslendiğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Doğayla iç içe, kalabalıktan uzak, sosyal izolasyonun olduğu bir yaz dönemini bitirmek üzereyiz. Pandemi nedeniyle değişen turizm alışkanlıklarıyla 2021 turizm beklentisi de farklılaştı. Ankara'nın pandemi nedeniyle kayba uğrayan zamanını telafi etmek için 2021'i iyi değerlendirmesi gerekiyor. Alternatif turizm potansiyeli, destinasyonları ve sağlık turizmiyle başkent sektörde atak yapabilir. Özellikle sağlık turizminde büyük rol oynayan Ankara, pastadaki dilimini daha da büyütebilir. Ankaralı turizmciler olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

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