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Aktüel

Ankaralı sanatçıdan balkon konseri

Ankara’nın tanınmış sanatçılarından Ali Özel sokağa çıkma kısıtlaması sırasında balkondan komşularına konser verdi.

2020-04-18 17:30:12 -
Ankaralı sanatçıdan balkon konseri

Ankara’nın tanınmış sanatçılarından Ali Özel sokağa çıkma kısıtlaması sırasında balkondan komşularına konser verdi.


Söylediği Ankara oyun havaları ile tanınan Ali Özel, Sincan’daki evinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında balkonundan konser verdi. Ali Özel’in söylediği Ankara oyun havalarına komşuları eşlik etti. Özel, komşularının virüsten etkilenmemesi için evde kalmalarını istediğini belirterek," Evde canları sıkılmasın biz onlara balkonda da konser veririz, yeter ki sokağa çıkma kısıtlamasına uysunlar. Bu günlerde geçecek, güzel günlerde inşallah düğünlerde konserlerde yeniden bir araya geleceğiz. Şimdilik ’Evde kal Ankara’ diyorum" diyerek düşüncelerini aktardı.

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