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Ankaragücü'ne hazırlanan Fenerbahçe, antrenmana eksiklerle çıktı

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, çıkacağı deplasman için hazırlıklarını sürdürürken yapılan antrenmana milli takımlarda forma giyen futbolcular katılmadı.

26 Mart 2019 Salı 15:35
Ankaragücü'ne hazırlanan Fenerbahçe, antrenmana eksiklerle çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’de 7 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını, bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

U21'in katılımıyla çift kale maç yapıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik DirektörErsun Yanal yönetimde milli takımlarda forma giyen oyuncuların katılmadığı idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:35
  1. Fenerbahçe
  2. Süper Lig
  3. MKE Ankaragücü
  4. Can Bartu Tesisleri
  5. Ersun Yanal

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